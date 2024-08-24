Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1912 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,988,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31705 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 188 USD
Где продать?
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