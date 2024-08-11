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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,312,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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