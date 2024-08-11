Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,312,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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