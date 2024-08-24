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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,062,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOA (1)
  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR65 CAM PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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