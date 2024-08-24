Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,062,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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