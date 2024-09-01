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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,235,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR65 CAM PCGS
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - December 3, 2015
Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1911 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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