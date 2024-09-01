Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,235,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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