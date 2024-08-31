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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1911 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,246,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9632 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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