Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,508,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 73806 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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