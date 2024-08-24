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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,508,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1911 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 73806 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1911 D на аукционе Stack's - February 22, 2022
Германия 10 пфеннигов 1911 D на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Германия 10 пфеннигов 1911 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 10 пфеннигов 1911 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

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