Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1910 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 610,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1910 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2306 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 240 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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