Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1910 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,003,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1910 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5383 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (3)
- Künker (2)
- Sonntag (1)
- WAG (3)
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск