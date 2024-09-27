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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1910 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Reinhard Fischer - September 5, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1910 E на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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