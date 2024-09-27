Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1910 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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