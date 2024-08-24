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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 725,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1909 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (5)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
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  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 10 пфеннигов 1909 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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