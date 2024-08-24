Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 725,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1909 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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