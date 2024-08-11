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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1909 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1909 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1909 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 980,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1909 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Stephen Album (1)
  • VL Nummus (5)
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе Stephen Album - May 26, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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