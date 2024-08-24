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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1909 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1909 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1909 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 806,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1909 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (7)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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