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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,708,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1908 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2212 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 135 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 G на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 10 пфеннигов 1908 G на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Германия 10 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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