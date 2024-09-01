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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,535,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1908 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31697 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (2)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1908 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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