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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1908 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1908 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 198 USD. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе Heritage - May 13, 2021
Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1908 E на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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