Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1908 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,773,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1908 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3909 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
Германия 10 пфеннигов 1908 D на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1908 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1908 D на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1908 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск