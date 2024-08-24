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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1908 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1908 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,410,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1908 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2184 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Stephen Album - January 25, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 10 пфеннигов 1908 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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