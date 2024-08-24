Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1908 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,410,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1908 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2184 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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