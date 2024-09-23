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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,889,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1907 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
Германия 10 пфеннигов 1907 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 пфеннигов 1907 G на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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