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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,206,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1907 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 97349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monnaies d'Antan (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Heritage - June 4, 2007
Германия 10 пфеннигов 1907 F на аукционе Heritage - June 4, 2007
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2007
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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