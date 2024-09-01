Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,206,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1907 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 97349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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