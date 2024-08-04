Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1907 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,813,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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