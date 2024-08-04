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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1907 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,813,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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