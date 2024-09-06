10 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1907 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 206 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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