Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,971,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1907 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 206 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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