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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,971,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1907 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 206 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Stack's - July 8, 2011
Германия 10 пфеннигов 1907 A на аукционе Stack's - July 8, 2011
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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