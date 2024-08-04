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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1906 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1906 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1906 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,189,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1906 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1906 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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