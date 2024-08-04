Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1906 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,189,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1906 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Grün (2)
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- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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