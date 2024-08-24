Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1905 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 642,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1905 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3903 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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