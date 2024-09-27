Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1905 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,310,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1905 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7723 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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