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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1905 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1905 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1905 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,310,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1905 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7723 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (3)
  • Stack's (1)
Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе London Coins - December 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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