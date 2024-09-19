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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1905 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1905 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1905 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 980,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1905 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4046 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 10 пфеннигов 1905 E на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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