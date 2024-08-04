Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1905 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,846,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1905 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7722 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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