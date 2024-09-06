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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1905 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1905 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1905 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,650,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1905 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2181 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 10 пфеннигов 1905 A на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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