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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1904 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1904 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1904 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 559,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1904 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 130 USD. Торги состоялись 24 июля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • Grün (4)
  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 E на аукционе CNG - July 24, 2012
Продавец CNG
Дата 24 июля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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