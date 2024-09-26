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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1904 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1904 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1904 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,056,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1904 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1904 D на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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