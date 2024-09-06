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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,189,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1904 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 10 пфеннигов 1904 A на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 10 пфеннигов 1904 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 пфеннигов 1904 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1904 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Германия 10 пфеннигов 1904 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1904 A на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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