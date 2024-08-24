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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1903 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1903 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1903 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,003,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1903 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1903 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 пфеннигов 1903 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 пфеннигов 1903 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1903 F на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1903 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1903 F на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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