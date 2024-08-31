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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1902 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1902 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1902 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 815,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1902 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (6)
  • Künker (2)
Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1902 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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