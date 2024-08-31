Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1902 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 815,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1902 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
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Дата 14 ноября 2018
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
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