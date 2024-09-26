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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1902 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1902 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1902 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1902 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3895 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе London Coins - December 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1902 G на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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