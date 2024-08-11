Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1902 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1902 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
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- Künker (2)
- Möller (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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