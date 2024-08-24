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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1901 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,527,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1901 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7715 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
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  • Grün (4)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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