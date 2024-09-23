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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1901 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,594,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1901 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 115 EUR. Торги состоялись 27 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • WAG (4)
Германия 10 пфеннигов 1901 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 F на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 F на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 F на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1901 F на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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