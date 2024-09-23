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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1901 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,863,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1901 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2353 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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