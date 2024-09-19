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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1901 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,259,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1901 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 78 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1901 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1901 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 78 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 D на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1901 D на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1901 D на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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