10 пфеннигов 1901 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1901 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 32 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

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