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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1901 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1901 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1901 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 32 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 10 пфеннигов 1901 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 10 пфеннигов 1901 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 10 пфеннигов 1901 A на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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