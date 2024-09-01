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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1900 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 72460 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Германия 10 пфеннигов 1900 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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