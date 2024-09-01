Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,490,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1900 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 72460 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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