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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1899 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1899 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1899 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,382,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1899 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (6)
  • London Coins (2)
Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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