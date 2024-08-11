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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1896 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1275 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (6)
  • Künker (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Zöttl (4)
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
761 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
826 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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