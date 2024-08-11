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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1893 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1893 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1893 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,636,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1893 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1588 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 185 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1893 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 пфеннигов 1893 J на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 10 пфеннигов 1893 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1893 J на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1893 J на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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