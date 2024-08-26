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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1893 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1893 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1893 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,435,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1893 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2399 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 62 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1893 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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