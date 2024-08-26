10 пфеннигов 1893 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1893 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2399 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 62 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность UNC (6) AU (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (2) Сервис NGC (2)