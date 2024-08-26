Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1888 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,436,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1888 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- HIRSCH (1)
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск