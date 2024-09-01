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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1888 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1888 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1888 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,268,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1888 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1888 E на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Германия 10 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1888 E на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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