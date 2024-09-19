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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1888 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1888 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1888 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,519,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1888 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63373 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1888 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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