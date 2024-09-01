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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,227,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1876 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • Numimarket (1)
  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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