10 пфеннигов 1876 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1876 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 950 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

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