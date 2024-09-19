Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1876 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,175,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1876 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 950 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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