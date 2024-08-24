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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,407,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2166 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • HIRSCH (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Германия 10 пфеннигов 1875 J на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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